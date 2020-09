Nachdem die Aktionäre der German Startups Group auf der Hauptversammlung am 7. August der geplanten Fusion mit der SGT Capital Pte. Ltd. zur SGT German Private Equity GmbH & Co KGaA grünes Licht gegeben haben, hat es innerhalb der gesetzlichen Frist keine Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse gegeben. „Mit der Handelsregistereintragung der Sachkapitalerhöhung, Umfirmierung und Sitzverlegung ist nun in den nächsten Wochen zu ...