publitys Tochtergesellschaft PREOS Real Estate will sich internationaler aufstellen. „In diesem Zuge sollen jeweils länderbezogene Investmentvehikel gegründet werden. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem jeweiligen Zielmarkt börsennotiert oder in bereits börsennotierte Gesellschaften eingebracht werden”, kündigt das m:access-notierte Immobilien-Unternehmen am Donnerstag an.Man plane den Kauf großvolumiger ...