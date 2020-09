Die Aktienmärkte bleiben heute volatil, aber eines ist besonders auffällig: der Leitindex S&P 500 hat zwar das Gap mit der großen Kurslücke von Freitag auf Dienstag (Montag war US-Feiertag) geschlossen - aber er kommt über dieses Niveau nicht hinaus (3426 Punkte) und scheiterte heute erneut an dieser Marke, gefolgt von einem schnellen Rücksetzer. Für die Aktienmärkte heißt das: hop oder top, im kurzen Zeitfenster schalten die Ampeln erst dann wieder auf grün, wenn der Sprung über diesen inzwischen signifikanten Widerstand gelingt (dann wäre Raum bis zum nächsten Widerstand bei 3486 Punkten, also knapp darüber). In den USA kommt der Wahlkampf nun in die heiße Phase - das wird auch ür die Aktienmärkte nicht ohne Folgen bleiben..

Das Video "Der entscheidende Widerstand - hop oder top!" sehen Sie hier..