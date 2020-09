Im Rahmen einer Branchenstudie bewerten die Analysten der Nord LB den Bankensektor wie bisher mit „neutral“. Die Aktien der Commerzbank werden in dieser Studie auch erwähnt. Sie erhalten von den Experten das Rating „halten“. Das Kursziel für die Comba-Papiere steht bei 4,50 Euro.Die Zeiten für Banken sind nicht einfach. Die Risiken von Kreditausfällen steigen in den Tagen der Pandemie an. Gleichzeitig ist unklar, wie ...