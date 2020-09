Die Türkei steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, die Inflation fällt zweistellig aus, Investoren haben schon unlängst damit begonnen Kapital aus dem Land abzuziehen und auch scheint die Zentralbank nicht mehr ihre Unabhängigkeit zu haben, ganz abgesehen von der anhaltenden Corona-Krise. All diese Punkte haben in der jüngsten Vergangenheit zu einer massiven Abwertung der türkischen Lira geführt, allein in diesem Jahr lässt sich eine Entwertung von über 33 Prozent auf ein Rekordniveau von 8,8844 TRY feststellen. Damit nährt sich das Paar aber auch einer signifikanten Widerstandszone um eins zu neun an, die vielmehr psychologisch bedingt ist. Aus technischer Sicht lässt sich langsam, aber sicher ein bärischer Keil seit Mitte August feststellen, der in der Charttechnik durchaus das Potenzial für eine baldige Korrektur hätte. Noch aber ist der übergeordnete Aufwärtstrend vollkommen intakt, bestehende Positionen sollten aber enger abgesichert werden.

Bärischer Keil in Arbeit

Innerhalb des vorliegenden Keils könnten noch weitere Gewinne folgen, übergeordnetes Zielniveau stellt ein Wechselkursverhältnis von eins zu neun dar. Ab diesem Punkt wird allerdings ein größerer Pullback erwartet, dieser könnte jedoch auch früher einsetzen. Unterhalb eines Niveaus von 8,7260 TRY wären Abschläge zurück auf 8,60 TRY durchaus möglich. Darunter findet das Paar EUR/TRY um 8,4455 TRY und den dort verlaufenden Aufwärtstrend eine weitere Unterstützung vor. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise dann auf das Mini Future Short Zertifikat WKN VP65C7 zurückgegriffen werden. Bestehende Positionen können nun mit einer merklichen Stopp-Anhebung auf mindestens 8,6500 TRY enger abgesichert werden. Ein dauerhafter Sprung über 9,00 TRY wird aber nicht favorisiert, womöglich greift dann in die türkische Zentralbank ein.