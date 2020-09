Wirtschaftskalender: Treffen der Eurogruppe und US-Inflationsdaten

++ Verbraucherpreise aus den USA ++ Einige EZB-Mitglieder halten Reden ++



Der Wirtschaftskalender ist heute recht leicht. Die VPI-Daten aus den USA sind das Highlight des Tages, da sie die Stimmung an den Aktienmärkten beeinflussen könnten. Des Weiteren werden heute zahlreiche EZB-Mitglieder Reden halten. Präsidentin Christine Lagarde wird auf der Pressekonferenz der Eurogruppe sprechen und möglicherweise weitere Einzelheiten zur Politik und zu den Wirtschaftsaussichten bekannt geben. Am interessantesten scheint jedoch die Rede von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zur Geldpolitik zu sein.

10:00 Uhr | Italien | Vierteljährliche Arbeitslosenquote. Erwartung: 8,4% / Vorwert: 8,9%

10:30 Uhr | Großbritannien | Inflationserwartungen. Vorwert: 2,9%

14:30 Uhr | USA | VPI für August. Erwartung: 1,2% / Vorwert: 1% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr | USA | VPI-Kernrate für August. Erwartung: 1,6 % / Vorwert: 1,6% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr | USA | VPI-Kernrate für August. Erwartung: 0,2% / Vorwert: 0,6 % (im Monatsvergleich)

14:30 Uhr | USA | VPI für August. Erwartung: 0,3% / Vorwert: 0,6% (im Monatsvergleich)



Reden von EZB-Mitgliedern

10:00 Uhr | Weidmann und Villeroy sprechen bei einer Veranstaltung der Bundesbank

10:50 Uhr | Knot, Müller und Schnabel sprechen in Berlin

11:30 Uhr | Lagarde wird auf der Pressekonferenz der Eurogruppe sprechen

11:45 Uhr | Holzmann, de Cos und Mersch sprechen in Berlin

14:00 Uhr | Lane spricht bei einer Online-Podiumsdiskussion

14:30 Uhr | Schnabel spricht in einem Webinar



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.