Für den Moment wartet die Börse eher auf weitere Fortschritte in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus statt auf neue geldpolitische Unterstützungsmaßnahmen. So ist es zu erklären, dass die abwartende Haltung der Europäischen Zentralbank gestern nicht zu einer Enttäuschung am Aktienmarkt geführt hat. Geldpolitisch bleibt die Ampel für den Deutschen Aktienindex weiter auf grün, besonderes Augenmerk dürfte in den kommenden Tagen und Wochen auf den Euro gerichtet sein. Diesen will auch die EZB beobachten und wenn nötig gegensteuern.

Bei 1,23 US-Dollar läuft die Gemeinschaftswährung aus technischer Sicht in einen Widerstandsbereich. Oft ist eine solche Marke prädestiniert dafür, zeitgleich mit geldpolitischen Interventionen erreicht zu werden. Diese möglichen Eingriffe hat Christine Lagarde gestern quasi durch die Blume angekündigt. Das zumindest ist eine gute Nachricht für Europas Börsen, haben sie doch inklusive dem DAX auch aufgrund des starken Euro in den vergangenen Wochen nicht mit der Stärke der Wall Street mithalten können.