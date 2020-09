Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 173,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug stabil minus 0,46 Prozent.

Entscheidende Impulse blieben am Vormittag zunächst aus. Produktionsdaten aus Spanien und Großbritannien sowie britische Wachstumszahlen ergaben ein ähnliches Bild: Die konjunkturelle Erholung von der Corona-Krise geht weiter, aber mit geringerem Tempo.

Im Mittelpunkt dürften vor dem Wochenende Inflationszahlen aus den USA stehen. Die US-Notenbank Fed hatte unlängst ihr Inflationsziel geändert. Sie strebt jetzt nicht mehr ein Punktziel, sondern eine durchschnittliche Teuerung über einen längeren Zeitraum an. Im Ergebnis könnte dies zu einer noch lockereren Geldpolitik führen./bgf/zb