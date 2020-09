Anleger-Tipp: Es scheint derzeit nur noch eine Frage der Zeit, wann der Aktienkurs von BioNTech wieder durch die Decke geht. Alle Chancen und Risiken für Anleger lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.

Die Erfolgsmeldungen bei BioNTech reißen nicht ab. Wie das Unternehmen soeben bekannt gab, konnten die Mainzer jetzt die größte Erstbestellung für den Impfstoff bnt162b2 aller Zeiten verzeichnen! Die Zukunft der Biotech-Schmiede aus dem Zentrum Europas dürfte also gesichert sein. Denn die Abnahmemenge ist gigantisch!

Gemeinsam mit dem strategischen Partner und Pharma-Riesen Pfizer hat BioNTech mit der EU eine Liefervereinbarung über 200 Millionen Impfstoffdosen geschlossen. Voraussetzung ist die Zulassung des Impfstoffes bnt162b2. Die EU sicherte sich außerdem eine Option auf weitere 100 Millionen Dosen des Hoffnungsträgers gegen die Pandemie.

Diese Nachricht dürfte sich früher oder später auch am Aktienmarkt niederschlagen. Derzeit oszilliert die BioNTech-Aktie relativ richtungslos um die 60-Dollar-Marke. Ist das vielleicht die letzte Einstiegsgelegenheit auf diesem günstigen Niveau? Angesichts der Unternehmensmeldungen scheint es so zu sein.

Fazit: BioNTech hat seine Hausaufgaben gemacht. Die finale Testphase läuft auf Hochtouren und der Vertrieb des neuen Impfstoffes läuft ebenfalls an. Damit ist die Aktie für Anleger eine Überlegung wert. Wie viel Potenzial in der Aktie steckt und wo die Risiken liegen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier herunterladen.