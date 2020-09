Aegon Asset Management verstärkt Institutional Sales-Team

In dieser neuen Rolle wird Frank Weber für das Management und den Aufbau von Beziehungen zu institutionellen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein. Sein Schwerpunkt wird auf Kunden liegen, die nach Liability-Driven Investing (LDI)-Lösungen suchen, darunter Versicherungen und Pensionskassen.

Weber verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen. Zuvor war er zehn Jahre bei Barclays als Director, Insurance & Pension Solutions. Bei Barclays arbeitete er mit dem Team für festverzinsliche Lösungen, wo er mit deutschen Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds zu tun hatte. Vor Barclays war Weber als Director, Insurance Sales bei der NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland. Hier war er für den Aufbau von Beziehungen zu deutschen und österreichischen Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds verantwortlich und vermarktete die gesamte Produktpalette des Unternehmens. Frank Weber hatte zudem Sales Positionen bei ABN AMRO Global Markets und der DZ Bank inne.

«Frank bringt einen großen Erfahrungsschatz und Enthusiasmus in unser europäisches Vertriebsteam ein. Insbesondere sein Fachwissen im institutionellen Bereich wird uns dabei helfen, das Geschäft in diesem Schlüsselbereich voranzutreiben, während wir unser Angebot an Strategien in der Region weiter fördern», kommentiert Sven Becker den Neuzugang.