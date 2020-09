Sustainability Knowledge Centre: Geteiltes Nachhaltigkeits-Wissen

Die Plattform deckt derzeit sieben Nachhaltigkeitsthemen ab: Sie macht den Leser zunächst mit einigen Schlüsselkonzepten und Definitionen vertraut, bevor die wichtigsten regulatorischen Triebkräfte der nachhaltigen Bewegung beleuchtet werden. Darauf aufbauend werden nachhaltige Investitionen auf Portfolioebene betrachtet und die Nachhaltigkeitsanalyse von Ländern erörtert. Ferner geht es um den Klimawandel, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDG) und die Untersuchung von Auswirkungen (Impact). Der letzte Teil befasst sich ausführlicher mit dem Engagement von Aktionären. Die sieben Teilelemente sollen dem Leser einen globalen Überblick über die Schlüsselkonzepte nachhaltiger Investitionen geben, wobei sowohl Grundlagen als auch Feinheiten behandelt werden.

Die jüngste Aktualisierung gibt einen klaren Überblick über die Schwerpunktverlagerung der EU in Richtung Nachhaltigkeit im Laufe der letzten Jahre. Sie umfasst nun aktuelle Themen wie ‚Grüne Taxonomie‘ (ein EU-weites Klassifizierungssystem für Unternehmen und Investoren), den ‚Green Deal‘ (Fahrplan der EU zur Umsetzung ihrer Umweltziele) und die Verordnung über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung im Finanzdienstleistungssektor. Um einen vertieften Einblick in diese jüngsten Änderungen und den allgemeinen Stand der nachhaltigen regulatorischen Entwicklungen zu erhalten, klicken Sie auf den untenstehenden Link und wählen Sie Ihre Sprache aus.

Bei der künftigen Erweiterung der Informationsplattform wird sich das ‚Kompetenzzentrum für verantwortungsbewusste Investitionen‘ (Responsible Investment Competence Center, RICC) mit Themen befassen, wie z.B. der Frage, wie ein verantwortungsvoller Investitionsansatz in kohlenstoffintensiven Sektoren (Fluggesellschaften, Zement, Autos usw.) erreicht werden kann. Die DPAM-Experten werden sich ferner mit der sozialen Komponente innerhalb von ‚ESG‘ und den Arbeitsrisiken in der Produktionskette und der Rolle des Humankapitals und anderer Interessengruppen beschäftigen. Die neuen Herausforderungen des nachhaltigen Investierens werden auch in weiteren neuen Folgen des ‚Sustainability Knowledge Centers‘ behandelt, die für 2021 geplant sind.