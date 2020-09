Union Investment Chefökonom: Euro-Stärke ist kein Strohfeuer

Doch der Kapitalmarkt feierte die Einigung bereits, denn eine neue Schuldenkrise scheint in Europa damit bis auf weiteres abgewendet. 390 Milliarden Euro an Zuschüssen können an Länder gezahlt werden, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden sind und am Kapitalmarkt womöglich in Finanzierungsschwierigkeiten geraten könnten – allen voran Italien. Erst nach und nach werden diese neuen Schulden, die über die EU aufgenommen werden, zurückgezahlt – unter anderem finanziert durch neue europäische Steuern.