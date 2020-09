Marktexperten von Natixis Investment Managers mit gemischten Einschätzungen

Während etwa die Hälfte bis in den Dezember von einer Rally an den Aktienmärkten ausgeht, stellt sich die andere Hälfte auf weitere Kursrücksetzer ein. Dies geht aus der heute vom Natixis Investment Institute veröffentlichten Um-frage zum “Strategist Outlook” hervor. Der Bericht fasst die Einschätzungen von Analysten, Ökonomen und Portfoliomanagern von 14 der unter dem Dach von Natixis Investment Managers befindlichen Vermögensverwalter sowie von Natixis Corporate & Investment Banking zusammen.

Die mittelfristigen wirtschaftlichen Aussichten beurteilen die Experten verhalten optimistisch. Uneindeutig ist die Beurteilung des kurzfristigen Verlaufs. Trotz des bisherigen Aufschwungs und der beispiellosen fiskalischen und monetären Unterstützung erwartet ein Drittel der Strategen eine W-förmige Erholung, also einen temporären weiteren Rückgang der Wirtschaft, dem eine Belebung folgen wird. Etwa 44 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass der anfängliche Aufschwung nicht anhalten wird. Vor diesem Hintergrund halten 53 Prozent einen erneuten Einbruch an den Kapitalmärkten für wahrscheinlich. “Es ist nicht eine Frage ob, sondern wann er kommen wird”, so deren Einschätzung.

Die größten Risiken