Marktkommentar: Nasdaq vorbörslich mit Erholungsversuch

Der technologielastige Index hat trotz des gestrigen Einbruchs von 2% das Tief des vor einer Woche eingeleiteten Ausverkaufs nicht unterschritten.

Die US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der Woche bis zum 29. August um 93 Tausend auf 13,4 Millionen gestiegen und deuten auf anhaltende Arbeitsplatzverluste hin. Die Anfang August von US-Präsident Donald Trump genehmigten Arbeitslosengeldzahlungen laufen nach sechs Wochen aus und in Washington gibt es keine Einigung über das nächste Konjunkturpaket. Reuters berichtete, dass die Demokraten den Vorschlag der Republikaner abgelehnt haben, da sie mehr als die vorgeschlagenen 300 Milliarden Dollar forderten. Die Futures des Tech-Index können sich im heutigen vorbörslichen Handel um 1% erholen und der Widerstandszone bei 11.400 Punkten annähern.

EURUSD profitierte am Donnerstag von der optimistischen Sicht der EZB auf die Wirtschaft der Eurozone und stieg kurzzeitig bis auf 1,1917. Notenbank-Chefin Christine Lagarde zeigte sich weder besorgt um die jüngste EUR-Aufwertung noch um die schwache europäische Inflation. Der erneute Ausverkauf an der Wall Street resultierte jedoch in einer allgemeinen Risikoaversion und belastete das Paar, sodass die meisten Gewinne wieder abgegeben wurden. Durch die rasche Umkehr könnte sich im Tages-Chart eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einer Nackenlinie bei 1,1760 abzeichnen. Am Freitag steigt der Kurs leicht und notiert bei 1,1840.

Der DE30 brach am Donnerstag nach unten aus seinem lokalen Konsolidierungsbereich aus und beendete die Sitzung mit einem Verlust von rund 150 Punkten. Nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag ist dies zwar nur als eine korrektive Bewegung zu bewerten, doch am Freitag tut sich der Index schwer, den Trend wieder aufzunehmen. Die untere Grenze der oben genannten Range bei 13.220 Punkten stellt für die Bullen die wichtigste Hürde dar.



