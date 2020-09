Wenn die Puma-Aktie nach der Überwindung des Widerstandes ihre Aufwärtsbewegung fortsetzt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) drauf und dran, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Hier die Analyse:

„Rückblick: Für einen Momentum-Player könnte momentan die Puma-Aktie äußerst interessant sein. In dieser zeigt sich seit Juni unterhalb von 72,32 EUR eine Konsolidierung. Mehrfach scheiterten die Käufer am oberen Widerstand. Zuletzt aber hielt sich das Verkaufsinteresse an diesem in Grenzen und es etablierte sich bereits bei 67,96 EUR die kurzfristig entscheidende Unterstützung. Auf dieser prallte der Aktienkurs in der aktuellen Woche nach oben ab und setzt jetzt den zentralen Widerstand unter Druck.