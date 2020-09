Investieren in Bildung Teil 1: Warum der Markt bis 2030 auf 10 Billionen Dollar wachsen kann

Einen anderen längerfristigen Trend hat er in den Schwellenländern ausgemacht. Dort sei es für die Regierungen finanziell gar nicht machbar, für die zu erwartende Studierendenflut Präsenzuniversitäten zu bauen. Daher müsse auf alternative Lösungen wie E-Learning zurückgegriffen werden, wobei auch der Privatsektor gefragt sei. „Daneben lässt sich, wer in China an einer der Top-Universitäten reüssieren will, an privaten Bildungseinrichtungen für den rigorosen Auswahlprozess fit machen“, sagt der Fondsmanager. In den USA dominieren seiner Ansicht nach ganz andere langfristige Trends. Beispielsweise könnten sich dort die Kinder einer aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums der vergangenen Jahre finanziell ausgezehrten Mittelschicht das Leben auf dem Campus häufig nicht mehr leisten. Um die Misere zu bekämpfen, schmiedeten Universitäten vielfach Allianzen mit Bildungsunternehmen, die mit komplementären digitalen Angeboten den Rückgang der Zahl der Immatrikulationen stoppen und so die Einnahmenseite verbessern sollen.