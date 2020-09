Die Baumot Group hat sich über eine Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Investor Zugriff auf 15 Millionen Euro an Finanzierungsvolumen gesichert. Über einen Zeitraum von drei Jahren könne man die Mittel gegen Ausgabe von Wandelanleihen volumenmäßig flexibel in Tranchen abrufen, kündigt das Unternehmen aus Königswinter bei Bonn am Freitag an. Die Wandelanleihe-Emissionen können mit Bezugsrechten für Aktionäre ...