Deutschland Seit dem ersten Kurs am Montag kann sich der DAX über ein komfortables Plus freuen. Damit bügelt der deutsche Leitindex die deutlichen Verluste der letzten Handelswoche wieder halbwegs aus. Oberhalb der 13.000-Punkte-Marke stellt nun der in der Vorwoche markierte Höchststand seit den Corona-Verlusten bei 13.460 Punkten die nächste Hürde dar. Als meistgehandelter Inlandswert der Stuttgarter Anleger gewinnt die Aktie im Wochenverlauf rund 7% auf über 46 Euro. In den letzten Tagen äußerten sich zudem verschiedene Analysten positiv: So hob das Bankhaus Lampe die Einstufung bei Daimler von „Halten auf „Kaufen“ an, auch das US-Analysehaus Bernstein Research sowie JPMorgan stufen Daimler weiter auf „Outperform“ bzw. „Overweight“ ein. Während die Analysten des Bankhaus Lampe und von JPMorgan den verbesserten Autoabsatz sowie den positiven Ausblick erwähnen, sieht Bernstein Research Daimler gar als Autohersteller mit dem meisten Gewinnpotenzial.

Amerika

Nach dem größeren Absturz letzte Woche und Verlusten nach dem Labour Day am Montag startete die Nasdaq einen Erholungsversuch. Beeinflusst werden könnte die Richtung der amerikanischen Indizes in der nächsten Woche wieder durch wichtige erwartete Konjunktur-Kennzahlen: - Am Montag stehen die Zahlen zur Industrieproduktion an, die von Analysten etwas schwächer als zuletzt erwartet werden - Am Dienstag kommt die Präsentation der Retail-Sales-Zahlen (inkl. Nahrungsmittel) - Am Donnerstag um 20 Uhr hiesiger Zeit gibt die FED das Zielband für Interbankenkredite in den USA bekannt. Derzeit liegt die Spanne bei 0,0 bis 0,25%. Eine Weiterführung dieser Geldpolitik könnte entspannende Signale senden Für eine große Überraschung sorgten der amerikanische Autobauer General Motors und der seit Juni an den Börsen präsente Hersteller von batterie- und wasserstoffelektrischen Fahrzeugen Nikola. Für zwei Milliarden US-Dollar erwirbt GM bei Nikola einen Anteil von gut 11 %, um gemeinsam einen Wasserstoff Pick-Up zu bauen. Allerdings brach der Kurs von Nikola gestern um über 10% ein..

Asien

Das 6-Monatshoch beim japanischen Leitindex bei 23.465 Punkten ist schon wieder Geschichte: Der Nikkei 225 verabschiedete sich mit 23.065 Punkten aus der Woche. SoftBank spekuliert anscheinend im erheblichen Maße mit Optionen auf steigende Kurse bei den großen Technologiewerten in den USA. Die wahre Größenordnung ist bis jetzt noch nicht bekannt. Dass sich SoftBank zu der Frage nicht äußert, wie es nach den Kursrückschlägen um die Bewertung dieser Optionen steht, beunruhigt die Markteilnehmer. So fällt auch der Aktienkurs von SoftBank im Wochenvergleich um fast 13%. Die Aktie von Rakuten hingegen stieg auf ein neues 52-Wochenhoch und verteuerte sich um 13%. Der Grund: Der weltweit bekannte Betreiber einer E-Commerce-Website wird wohl sehr gute Verkaufszahlen veröffentlichen. Im Vorfeld deckten sich Investoren bereits mit Aktien ein und trieben den Preis somit in die Höhe. Zusätzlich profitierte der Wert noch von zwei Kaufempfehlungen zweier großer japanischen Brokerhäuser.

Spezialeinblick Pharma

Die Aktie des britischen Pharmakonzerns kam zwischenzeitlich unter Druck, konnte sich dann aber schnell wieder erholen. Der Hintergrund: Bei der laufenden klinischen Studie für einen potenziellen Covid-19 Impfstoff gab es einen gesundheitlichen Zwischenfall bei einer der Testpersonen. Die Studie wurde daraufhin unterbrochen, um die Situation besser bewerten zu können.

