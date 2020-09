Bayer-Vorstandschef Werner Baumann bleibt auch in den kommenden Jahren an der Spitze des Konzerns aus Leverkusen. „Der Aufsichtsrat der Bayer AG habe den zur Hauptversammlung 2021 auslaufenden Vertrag mit dem Vorsitzenden des Vorstands einstimmig bis zum 30. April 2024 verlängert”, teilt das DAX-notierte Unternehmen mit. Baumann ist seit dem Jahr 1988 für Bayer aktiv und gehört dem Vorstand seit dem Jahr 2010 an, seit 2016 als ...