BTC zu USD

Diese Argumentation sei laut DZ Bank allerdings ein Fehler: „In den vergangenen Jahren ließ sich beobachten, dass diese Einschätzung zu kurz greift. So traf eine international weiterhin sehr lockere Geldpolitik mit üppiger Liquiditätsversorgung auf einen über weite Strecken hinweg vor sich hin dümpelnden Bitcoin-Kurs.“

Hinzu komme, dass die Corona-bedingten Auswirkungen auf die Ansichten und Verhaltensweisen der Menschen nicht von Dauer sein müssen. So möge das vorherrschende Vertrauen in staatliche Institutionen im Zuge der Pandemie zwar gelitten haben. Diese Wahrnehmung könne sich jedoch in nicht allzu ferner Zukunft wieder ändern – insbesondere wenn eine erneute Eskalation mit zahlreichen landesweiten Lockdowns vermieden werden kann und sich die Konjunktur aufgrund der weltweit aufgelegten Fiskalprogramme erwartungsgemäß erhole, so Hettler.

Zudem schreibt er in seinem Bericht, dass der von der ersten Corona-Welle ausgelöste Digitalisierungsschub keinesfalls einen nachhaltigen Effekt auf die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen habe. Zumindest teilweise dürften die Menschen nach überstandener Pandemie zurück in alte Verhaltensmuster fallen.

Eine zentrale Schwachstelle von Bitcoin macht der Analyst im Fehlen eines intrinsischen Wertes der Kryptowährung aus. Jegliches Modell zur Berechnung eines fairen Kurses könne damit nicht viel mehr als ein Bauchgefühl darstellen. Ohne einen solchen langfristigen Orientierungswert seien deutlich höhere Kurse ebenso zu rechtfertigen oder anzuzweifeln wie der Totalverlust. Entsprechend vorsichtig sollten Interessierte agieren, empfiehlt Analyst Hettler, so verlockend der dynamische Kursanstieg in den vergangenen Monaten auch sein möge.

Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion