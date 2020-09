Ölpreise geben in ruhigem Umfeld leicht nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag in einem weitgehend ruhigen Umfeld leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 39,84 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zehn Cent auf 37,20 Dollar.

Der Rohölmarkt wird weiterhin stark durch die allgemeine Stimmung an den internationalen Finanzmärkten beeinflusst. Belastung kam zuletzt vor allem seitens der Technologiewerte am US-Aktienmarkt, die zeitweise massiv unter Druck standen. Dies hat die allgemeine Marktstimmung und damit auch die Kauflaune am Ölmarkt erheblich beeinträchtigt. Rohöl ist eine riskantere Anlageklasse, die sich oft im Gleichklang mit den Aktienkursen bewegt.