DE30: Europäische Aktien kämpfen um klare Richtung

++ Großbritannien erreicht vorläufiges Handelsabkommen mit Japan ++ Zahl der neuen COVID-19-Fälle steigt in ganz Europa weiter an ++ Volkswagen (VOW3.DE) stellt einen Umstrukturierungsplan vor ++



Die europäischen Indizes werden am Freitag meist tiefer gehandelt, da die angespannten Brexit-Verhandlungen und die steigenden COVID-19-Fälle die Marktstimmung belasteten. Die EU forderte Großbritannien nachdrücklich auf, von seinen Plänen Abstand zu nehmen, das Abkommen „bis zum Monatsende" außer Kraft zu setzen oder die Handelsgespräche zu gefährden. In der Zwischenzeit erzielte Großbritannien eine Einigung mit Japan über ein Handelsabkommen, dank dessen britische Unternehmen vom zollfreien Handel mit Japan profitieren würden. Das vorläufige Abkommen muss noch von den Regierungen beider Länder gebilligt werden und soll Ende des Jahres in Kraft treten.

Gestern meldete Frankreich eine Rekordzahl von 9.843 neuen COVID-19-Fällen, während Spanien 10.764 neue Fälle pro Tag verzeichnete, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Unterdessen warnte der Chefökonom der EZB, Philip Lane, dass die deflationären Auswirkungen der von Covid verursachten Rezession noch nicht gebannt seien. „Die Inflation bleibt weit hinter dem Ziel zurück, und bei der Bekämpfung der negativen Auswirkungen der Pandemie auf die prognostizierte Inflationsdynamik hat es nur teilweise Fortschritte gegeben", „Es sollte überdeutlich sein, dass es keinen Raum für Selbstzufriedenheit gibt", sagte Lane in einem Blog-Beitrag.

Was die Daten angeht, so fielen die deutschen Verbraucherpreise im August zum zweiten Mal in Folge und bestätigten damit die vorläufigen Daten, während die monatlichen BIP- und Industriedaten Großbritanniens zeigten, dass sich die Wirtschaft langsam von der Pandemie erholt. Unterdessen fielen die Verbraucherpreise in Spanien im August den fünften Monat in Folge, während die Daten zur Industrieproduktion leicht über den Erwartungen der Analysten lagen, was auf einen viel geringeren Rückgang im Juli hindeutet.

Der DE30 prallte kürzlich von der oberen Grenze des Dreiecksmusters ab, die bei 13.300 Punkten liegt. Dennoch zeigen die Käufer während der heutigen Sitzung eine gewisse Aktivität. Sollte es den Bullen gelingen, dieses Niveau zu durchbrechen, dann könnte der nächste Widerstand bei 13.570 Punkten getestet werden. Gelingt es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen, dann wäre ein Abwärtsimpuls in Richtung der Untergrenze der Formation möglich. Quelle: xStation 5

Bayer (BAYN.DE) unterzeichnete eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Recursion Pharmaceuticals, Inc., einem Unternehmen für digitale Biologie, das die Arzneimittelentwicklung für die Behandlung fibrotischer Erkrankungen industrialisiert. Nach Angaben von Bayer wird die Zusammenarbeit mit Recursion es dem Unternehmen ermöglichen, niedermolekulare Wirkstoffkandidaten zu entdecken, die auf eine neuartige Biologie zur Behandlung fibrotischer Erkrankungen abzielen.

Henkel (HEN3.DE), ein führender Hersteller bekannter Schönheitspflege- und Haarprodukte, wird 23 Millionen Dollar in seine nordamerikanischen Produktionsstätten investieren. Mit dieser Großinvestition werden neue Anlagen und eine Reihe von Verbesserungen bereitgestellt, die die zusätzliche Produktion von Dial flüssiger Handseife und Händedesinfektionsmitteln unterstützen werden.

Die Lkw-Produktionseinheit MAN von Volkswagen (VOW3.DE) plant die Umsetzung eines Umstrukturierungsplans, um die Erträge zu verbessern und Investitionen in neue Fahrzeuge zu finanzieren. Der Umstrukturierungsplan sieht die Schließung von drei Fabriken und einen Abbau von rund 9500 Arbeitsplätzen vor, während das Betriebsergebnis des Unternehmens um 1,8 Milliarden Euro (2,1 Milliarden Dollar) steigen soll.

Die Aktie von Volkswagen (VOW3.DE) konnte in dieser Woche die 200-Tage-Linie (rote Linie) überschreiten. Sollte eine optimistische Stimmung vorherrschen, könnte der Widerstand bei 160,84 Euro ins Spiel kommen. Die nächste Unterstützung wäre an der Aufwärtstrendlinie zu finden. Quelle: xStation 5



