Langsam, aber sicher kommen Befürchtungen auf, dass die etablierten Goldproduzenten in den kommenden Jahren zwar blendende Gewinne einfahren, letztendlich die Goldnachfrage aber wegen sinkender Fördermengen nicht befriedigen können werden. Dies liegt daran, dass diese während der vergangenen gut 10 Jahre nur sehr wenig in das Auffinden neuer Vorkommen investiert haben. Man konnte oder wollte es sich aufgrund zu geringer Margen einfach nicht leisten, entsprechend zu explorieren. Dementsprechend sind die entsprechenden Goldreserven der großen Produzenten entsprechend stark gesunken.

Negative Zinssätze in allen großen westlichen Nationen plus geopolitische Verwerfungen plus negative Auswirkungen der COVID-19-Masnahmen auf die Weltwirtschaft sowie hohe Handelsrisiken und nicht zuletzt die Unsicherheiten über den Ausgang der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl dürften den Goldpreis erst einmal weiter befeuern.

Ein Mittel, um „relativ einfach“ an neue Vorkommen zu gelangen, ist es, entsprechende kleinere Produzenten oder Explorations-Gesellschaften mit entsprechend großen und gut entwickelten Projekten aufzukaufen. Dies ist bereits im Gange, eine größere Akquisitionswelle ist aber noch nicht zu verzeichnen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die 20 größten Goldproduzenten in den vergangenen 10 Jahren knapp 70 Milliarden US-Dollar für Zukäufe und eigene Exploration aufgewendet. Rund 70% davon flossen in Zukäufe und weniger als 30% in die eigene Exploration. Dabei machten diese etwa 70% an Zukäufen aber nur etwa 53% des Reservenwachstums aus, was nichts anderes bedeutet, als dass große Produzenten diese neuen, fremden Reserven zu einem gehörigen Premiumpreis kaufen mussten.

Dies bietet gerade mittleren Entwicklungs-Gesellschaften die Chance für ein gehöriges Premium übernommen zu werden oder zumindest eines oder mehrere der eigenen Projekte möglichst teuer an einen der Großen zu verkaufen.

Das beste Beispiel für eine solche Gesellschaft ist wohl GoldMining. Das Unternehmen hält mittlerweile mehrere Projekte mit zusammen über 25 Millionen Unzen Gold an Ressourcen im Bestand. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der erste Interessent anklopfen wird.

Ähnliches gilt für Skeena Resources. Die Gesellschaft besitzt mittlerweile 100% am Goldprojekt Eskay Creek in British Columbia mit nachgewiesenen Ressourcen von etwa 3 Millionen Unzen Gold plus Silber und einer geschätzten, überaus positiven Wirtschaftlichkeitsanalyse. Zudem vermeldet die Gesellschaft beinahe wöchentlich Weltklasse-Bohrergebnisse.