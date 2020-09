AXA IM: Inflationsrisiko wird 2021 zunehmen

„In einer Sache sind wir uns sicher - im Jahr 2020 wird die Inflationsrate zwischen null und einem Prozent liegen und der Markt hat dies bereits eingepreist. Die Entwicklung im Jahr 2021 beginnt sich jedoch erst jetzt abzuzeichnen. Unserer Ansicht nach ergeben sich dabei Chancen für inflationsgebundene Anleihe“, meint Jonathan Baltora, Head of Sovereign, Inflation und FX – Core bei AXA Investment Managers.

Viele Experten sagten zurecht voraus, dass der globale Lockdown bedingt durch die Corona-Pandemie disinflationäre Effekte haben werde. Die geringeren wirtschaftlichen Aktivitäten hatten aus verschiedenen Gründen einen deutlichen Einfluss auf die Preise. „Wir prognostizierten für 2020 eine durchschnittliche Inflationsrate von 0,4 Prozent in der Eurozone, 1 Prozent in den USA und 0,7 Prozent im Vereinigten Königreich. Für 2021 erwarten wir einen Anstieg auf 0,7 Prozent, 1,4 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent.1 Aktuell sehen wir bereits in einigen Sektoren erste Anzeichen für höhere Preise. Dies lässt darauf hindeuten, dass die Markterwartungen zu niedrig angesetzt waren“, sagt Baltora.

Neuartige Inflationseffekte