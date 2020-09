× Artikel versenden

FINANZ’21 und IMMO’21: Besonderes Konzept in besonderen Zeiten

Den Bedürfnissen von Ausstellern und Besuchern in diesen besonderen Zeiten Rechnung zu tragen, ist den Veranstaltern der FINANZ’21 und der IMMO’21 ein grosses Anliegen. Unter diesen Abwägungen werden die beiden Messen im kommenden Jahr einmalig in zwei Teilen durchgeführt, beide erstmals in der neu eröffneten Halle 550 in Zürich Oerlikon. So wird die IMMO’21 plangemäss am 20. und 21. Januar 2021 ihre Tore öffnen. Die 23. Ausgabe der FINANZ’21 findet neu am 19. und 20. Mai 2021 statt. Für 2022 planen die Veranstalter wiederum die gemeinsame Durchführung der Messen unter einem Dach.





