Neuer Fonds: Pictet AM startet uneingeschränkte globale Unternehmensanleihen-Strategie

Sie legt in einem diversifizierten Portfolio an, das Risiken reduzieren, Kapital schützen und höhere Renditen erzielen soll. Die Strategie steuert auch eine niedrige Korrelation mit traditionellen riskanten Anlagen an, indem sie dynamisch an den weltweiten Unternehmensanleihemärkten investiert.

Die Weltfinanzkrise, die Covid-19-Pandemie und die beispiellosen geld- und haushaltspolitischen Anreize haben die globalen Anleihenmärkte verzerrt und die Einstellung der Anleger zu Risiken verändert. So dürften nicht nur die Anleihenrenditen für längere Zeit niedrig bleiben, sie haben potenziell auch höhere Korrelationen mit riskanten Anlagen. Festverzinsliche Anlagen – und insbesondere Unternehmensanleihen – sollten einen wichtigen Baustein für ein diversifiziertes Portfolio bilden, da sie langfristig orientierten Anlegern über den ganzen Konjunkturzyklus attraktive Chancen bieten können.

Der Pictet-Strategic Credit strebt einen Jahresertrag von 5 Prozent vor Gebühren über einen Zeitraum von 3–5 Jahren an.