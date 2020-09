NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kursschwankungen an den US-Börsen setzen sich weiter fort. Nach dem Kurseinbruch am Vorabend dürfte die Wall Street am Freitag zunächst zum Auftakt einen kleines Plus verbuchen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit rund 0,4 Prozent höher bei 27 650 Punkten.

Noch am Vortag hatte der US-Leitindex allerdings fast eineinhalb Prozent nachgegeben, noch stärker war es für die in den vergangenen Wochen heiß gelaufenen US-Technologieaktien abwärts gegangen. Deren Auswahlindex Nasdaq 100 büßte mehr als zwei Prozent sein. Damit setzte sich die in der vergangene Woche begonnene Kurskorrektur fort.