Coronavirus: Markt-Update

- Weltweit zeigt die Rate der Neuinfektionen keine Anzeichen einer Verlangsamung. Gestern wurde eine Rekordzahl von über 302.000 neuen Fällen gemeldet. In Europa ist die Zahl der Infektionen in den letzten Tagen stark angestiegen, und mehrere Regierungen erwägen, neue lokale Lockdowns einzuführen.

Am Donnerstag wurden 302.593 neue Coronavirus-Fälle gemeldet, das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Der 7-Tage-Durchschnitt stieg unterdessen auf 263.354. Quelle: Worldometers

- Indiens größter und reichster Bundesstaat, Maharashtra, wird voraussichtlich am Freitag die millionste Infektion mit dem neuen Coronavirus verzeichnen. Wäre Maharashtra ein Land, würde es jetzt mit Russland um die vierthöchste Fallzahl der Welt konkurrieren.

- Rumäniens Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle hat 100.000 überschritten, sagte die Regierung am Freitag, und die Behörden werden den Ausnahmezustand um einen Monat verlängern, wobei in allen Innenräumen Gesichtsmasken vorgeschrieben sind.

- Die tägliche Zahl der Infektionen in Österreich steigt seit Ende Juni und erreichte am Donnerstag 644, die höchste Zahl seit Ende März. Österreich wird ab Montag bei öffentlichen Veranstaltungen und in Restaurants die Beschränkungen für das Tragen von Masken und soziale Distanzierung verschärfen.

- Frankreich verzeichnete am Donnerstag fast 10.000 neue Infektionen mit COVID-19, die höchste jemals an einem einzigen Tag registrierte Zahl.

- Gestern verzeichnete Spanien 10.764 neue tägliche Fälle, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie, wobei Dutzende von Schulen in der ersten Unterrichtswochen neue Coronavirus-Fälle registrierten.

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt in Europa rasch zu. Quelle: Financial Times



