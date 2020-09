Nikola-Chef Trevor Milton hatte auf twitter eine Reaktion auf die gestern von Hindenburg Research veröffentlichten Betrugsvorwürfe gegen den Elektrofahrzeug-Hersteller versprochen. „Ich arbeite seit 14 Stunden an der Widerlegung von Hindenburg, um eine klare, sachliche und wenig emotionale Antwort auf den Bericht zu geben”, twitterte der Nikola-Manager, so Milton. Starke Worte, aber was Nikola letztendlich heute in den USA als ...