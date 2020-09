Die Aktienmärkte der Wall Street heute mit einer Erholung nach der gestrigen Schwäche - aber der große Befreiungsschlag ist das nicht. Vieles spricht dafür, dass es in der nächsten Woche nicht nur metereologisch, sonern auch für die Aktienmärkte heiß wird: nach wie vor ist die Volatilität hoch, nach wie vor besteht viel Potential für jene Ent-Hebelung, die vor allem die großen US-Tech-Aktien zuletzt so stark unter Druck gebracht hatte. Weiter zu achten ist auf die charttechnische Lage beim Leitindex S&P 500, der derzeit in einer Handelsrange zwischen 3430 (Schlusskurs vom letzten Freitag und obere Kante des Abwärts-Gaps) und 3330 (Tief vom Dienstag) handelt. Erst ein Bruch des 3430er-Widerstands entspannt die Lage für die Bullen, während ein Bruch der 3330er-Marke weiteres Abwärtspotential frei setzen würde..

Das Video "So ist jetzt die Lage - es wird heiß!" sehen Sie hier..