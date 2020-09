PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind auch am Freitag auseinander gedriftet. Während sich die Anleger in Warschau und Moskau über Indexgewinne freuen konnten, ging es in Prag abwärts.

Der tschechische Leitindex PX verlor 0,76 Prozent auf 897,77 Punkte. Unter den schwer gewichteten Banken büßten die Papiere der österreichischen Erste Group 1,2 Prozent ein, Komercni Banka sanken um 0,4 Prozent. Die Papiere des Softwareunternehmens Avast verloren gar 1,9 Prozent. Im Fokus stand auch die Entwicklung in der Corona-Krise. Tschechien musste zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen melden.