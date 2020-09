NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Die Verbraucherpreise für den August hätten für die Geldpolitik keine neuen Signale gesendet. In der kommenden Woche werden neue Impulse durch den Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet.

Zweijährige US-Anleihen rückten 1/32 Punkte vor auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,127 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 2/32 auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,253 Prozent. Richtungweisende Zehnjährige legten 3/32 auf 99 18/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,667 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 2/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,415 Prozent./ag/jha/