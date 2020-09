Anleger-Tipp: BioNTech ist vielleicht der aussichtsreichste Kandidat im Kampf gegen die Pandemie. Wir haben das Unternehmen und die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse für Sie in einer Sonderstudie zusammengefasst. Die Resultate können Sie hier nachlesen. Angesichts der herausragenden Chancen, haben wir uns entschlossen, diesen Sonderreport an diesem Wochenende kostenlos anzubieten. Einfach hier klicken.

Das Wettrennen um einen Impfstoff gegen das Corona-Virus biegt auf die Zielgerade ein. Führend scheint momentan die Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech zu sein. So gab es zuletzt ausschließlich positive Nachrichten zu vermelden. Der Aktienkurs kann jetzt also jederzeit aus seiner Lethargie erwachen.

Die Nachricht könnte einschlagen wie eine Bombe! So verkündete BioNTech-Vorstand Ugur Sahin soeben, dass der BioNTech-Impfstoff bnt162b2 „nahezu perfekt“ sei. Extrem hohe Wirksamkeit und nur sehr geringe Nebenwirkungen schüren die Hoffnung, dass es zeitnah ein Impfstoff auf den Markt kommt.

Wenn alles gut geht, wird BioNTech bereits in der zweiten Oktoberhälfte die Zulassung des Medikaments beantragen. In Mainz geht man davon aus, dass die Zulassung noch in diesem Jahr erfolgen wird. Und offenbar nicht nur in Mainz. Denn auch die EU ist guter Dinge und sicherte sich über Liefervereinbarungen bereits 200 Millionen Dosen des Impfstoffes!

