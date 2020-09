Die (An)Spannung steigt in Italien. Die Regionalwahlen stehen in den nächsten Tagen an, und genauso ein Referendum zur Reduzierung der Parlamentariersitze. Dazu sind im Übrigen auch die Italiener im Ausland aufgerufen, die Wahlunterlagen sind verschickt worden. Es scheint laut Umfragen so, als könnten die Vertreter der Regierung herbe Verluste einfahren. Jedenfalls gibt der ehemalige Innenminister

Der Beitrag Handgreifliche Attacke auf Salvini: Die Linke animiert auch in Italien zu Gewalt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Giovanni Deriu.