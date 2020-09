Das Dilemma der Migrationsgewalt

In dieser Woche ging durch gezielte Brandstiftung das Flüchtlingslager Moria in Flammen auf. Damit wurde ungeschminkt deutlich: Die gegenwärtige Migrationsbewegung geht auch mit Gewalt einher. Die Opfer und Mittäter einer katastrophal-zerstörerischen Bevölkerungsexplosion in afrikanischen und islamischen Staaten ziehen mit Gewalt ins „gelobte Land“. Dabei setzen die Migranten, Schleuser und NGOs strategisch geschickt auf ihre beiden stärksten

Ein Beitrag von Autorengemeinschaft Achijah Zorn.