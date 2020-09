Der VW-Konzern wurde nun vom Landgericht Dortmund aufgrund einer illegalen Abschalteinrichtung verurteilt. Besonders interessant ist hierbei jedoch, dass sich diese in dem Software-Update befindet!

Kein Anspruch wegen spätem Erwerb

Der Bundesgerichtshof hat am 30. Juli 2020 entschieden, dass VW-Kunden, die das Fahrzeug nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals erworben haben, keine Schadensersatzansprüche besitzen. Man dürfte bei Kunden durch die Ad-hoc-Mitteilung und den medialen Berichterstattungen eine Kenntnis voraussetzen. Da der Kläger in dem aktuellen Prozess vor dem Landgericht Dortmund das Auto nach eben jener Ad-hoc-Mitteilung gekauft hat, müsste Volkswagen den Käufer nicht entschädigen.

Software-Update mit Abschalteinrichtung

Da das Auto mit dem Motor EA 189 dennoch vom Abgasskandal betroffen ist, wurde das bekannte Software-Update aufgespielt. Dies soll nun jedoch laut dem Gericht ebenfalls eine illegale Abschalteinrichtungen in Form eines Thermofensters besitzen, was einen neuen Tatbestand darstellt. Der VW-Konzern hat somit zweimal bei einem Auto betrogen. Eine ähnliche Technik lässt sich auch in Daimler-Modellen finden.

Ansprüche der Verbraucher

Durch die Abschalteinrichtung hält das Fahrzeug trotz des Updates die Abgaswerte nicht ein, wodurch der Kunden nach § 826 vorsätzlich sittenwidrig geschädigt wurde. Aufgrund dessen steht dem Kunden ein Schadensersatz zu.

Das Gericht eröffnet durch dieses Urteil trotz der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 30. Juli allen Kunden, die das Fahrzeug nach dem Bekanntwerden gekauft haben, die Chance auf eine Entschädigung.

Übrigens! – Auch der Europäische Gerichtshof unterstützt die Verbraucher. Ende April 2020 hat der EuGH temperaturabhängige Abschalteinrichtungen als unzulässig eingestuft. Demnach wäre die in dem Update enthaltene Technik illegal und die Verbraucher zu entschädigen.

