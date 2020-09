Einige Anleger scheinen der Fähigkeit der Techaktien zu misstrauen, ihre Rally fortsetzen zu können. Einige der großen FANGMAN-Aktien haben in der letzten Woche am Freitag tiefere Tiefs ausgebildet, so etwa Amazon.com. Behalten die Tech-Käufer in dieser Woche also weiter die Nerven, nachdem sie am Freitag vergangener Woche zeitweise neue Tiefs in den großen Aktien gesehen haben?



Sind jetzt auch schon wieder neue Kaufsignale und 123-Trendwendeformationen bei Tesla, Apple, den Wasserstoffaktien entstanden? Das werde ich mir ab 9 Uhr heute genauer anschauen. Sie können live einschalten auf dem Livestream von CMC TV.