Mitauslöser für die Abwertung des britischen Pfundes gegenüber einem großen Korb von anderen Hauptwährungen ist die Gefahr eines Brexit ohne Abkommen mit der EU. Investoren gehen dabei von keiner komfortablen Ausgangslage für den Inselstaat aus, auch drückt das Corona-Virus weitere auf die wirtschaftliche Aktivität des Landes. Technisch betrachtet herrscht zwischen dem US-Dollar und dem britischen Pfund Stillstand - seit Jahren schwankt das Paar bis auf den Ausreißer vom März zwischen 1,1926 und 1,4377 USD. Zuletzt machte sich aber ein anderer Horizontalwiderstand bemerkbar, der bei grob 1,33 USD. Von diesem ist GBP/USD nun endgültig abgeprallt und könnte in dieser Woche weiter abwärts korrigieren.

Drei Wellen wird´s brauchen

Unter der Annahme weiterer Abgaben und eines Wochenschlusskurses unterhalb der Marke von 1,2730 USD könnten weitere Abgaben zurück auf den nächsten Support bei 1,2394 USD folgen. Bei einer Fortsetzung der Abwärtsrallye könnte sogar noch die mittelfristige Unterstützung bei 1,1926 USD einem Test unterzogen werden. Zunächst aber kann das erste Ziel ins Auge gefasst werden, als Anlagevehikel kann der Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN DD7FM9 zum Einsatz kommen. In ruhigeres Fahrwasser kehrt das Paar GBP/USD dagegen erst bei einem Anstieg über 1,33 USD zurück. In diesem Szenario könnte die Hochs aus Anfang 2018 bei 1,4377 USD wieder in den Fokus geraten.