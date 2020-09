Auch wenn in diesem Herbst in Europa der Ausbruch einer 2. Corona-Welle befürchtet wird, scheint sich die Wirtschaft einstweilen zu stabilisieren. Der Halbleiterspezialist Infineon, der Energieversorger RWE und die Deutsche Telekom konnten sogar ihre Jahresprognosen anheben. Anstelle eines Umsatzes von 8,4 Milliarden Euro erwartet der Halbleiterspezialist nun 8,5 Milliarden Euro. Die wichtigere Umsatzrendite veranschlagt die frühere Siemens-Tochter nun nicht mehr mit zwölf, sondern mit 13 Prozent. Auch im besonders hart getroffenen Automobilmarkt sieht das Management konkrete Anzeichen einer Erholung. Die Autosparte steht für knapp 40 Prozent vom Umsatz und ist für den DAX-Konzern daher besonders wichtig. Alles in Allem hängt die Geschäftsentwicklung wesentlich vom weltweiten Verlauf der Coronavirus-Pandemie und der Wirkung der aufgelegten Konjunkturpakete ab.

.

Zum Chart

.

Der rasante Kursanstieg nach dem Corona-Tief Mitte März dauerte bis Mitte Juni an, um danach einen gemächlicheren Aufwärtstrend auszubilden. Dieser Trend ist aktuell noch intakt und sollte, bei vorteilhafter Corona-Entwicklung, bis Ende Oktober 2020 Kurse rund um die Marke bei 27 Euro ermöglichen. Am Weg zum neuen All Time High bei 27 Euro muss zuerst das alte Hoch von Mitte Juni 2018 rund um den Bereich bei 25,71 Euro getestet und überwunden werden. Die nächsten Handelstage wird sich der Kurs voraussichtlich im Bereich zwischen 21,70 Euro bis 24,23 Euro bewegen und sehr wahrscheinlich den Widerstand bei 24,23 Euro testen. Auch fundamental betrachtet ist im Fiskaljahr 21/22 wieder ein Gewinn pro Aktie von 0,96 geplant. Gemessen am aktuellen Kurs ergibt dies ein erwartetes KGV von 25 und erscheint für einen High Tech Wert als annehmbar.