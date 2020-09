Für die Aktienmärke gibt es zwei entscheidende Faktoren in dieser Woche: am Mittwoch die Fed-Sitzung mit den Aussagen von Jerome Powell - und am Freitag der große Verfall, dessen Bedeutung wohl aufgrund des massiven Anstieg der gehandelten Volumina im Options-Bereich noch weiter gestiegen ist. Nach zwei Verlust-Wochen infolge starten die Aktienmärkte heute mit grünen Vorzeichen - wieder einmal Impfstoff-Optimismus und große Tech-Deals sind die Begründung für den guten Start. Obwohl der Leitindex S&P 500 am Freitag die wichtige Unterstützung bei 3330 Punkten unterschritten hat, gelingt den Bullen der Konter - die im kurzen Zeitfenster überverkauften großen US-Tech-Werte dürften nun die Zwischen-Rally an der Wall Street anführen..



Das Video "Zwei entscheidende Faktoren in dieser Woche!" sehen Sie hier..