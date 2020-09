Marktkommentar: Pfizer und AstraZeneca sorgen für Optimismus

Die wichtigsten Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region stiegen zu Beginn der neuen Woche und versuchten, ihre zweiwöchige Talfahrt zu beenden.

Die Hoffnung auf einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff resultierte in einer höheren Risikobereitschaft und ließ auf die Nasdaq-Futures deutlich steigen. Der CEO von Pfizer sprach über den wahrscheinlichen Einsatz eines Impfstoffs bei den Amerikanern bis zum Jahresende und der britische Pharmakonzern AstraZeneca sagte, dass man die klinische Phase-3-Studie wieder aufgenommen habe. Die jüngsten CFTC-Daten zeigen, dass die Mini-Nasdaq-Futures eine spekulative Netto-Short-Positionierung aufweisen, doch die Strategen von Goldman Sachs und der Deutschen Bank deuteten an, dass sich der jüngste Rückgang in den USA dem Ende zuneige.

EURUSD notiert am Montag wenig verändert in der Nähe der Widerstandszone bei 1,1850. Seit Freitagabend gibt die Phase ruhiger Kursbewegungen keine neuen Anhaltspunkte, sodass eine weitere Konsolidierung nicht überraschend wäre. Die Risk-On-Stimmung, die heute an den Aktienmärkten zu beobachten ist, könnte jedoch die Stellung des US-Dollars als sicherer Hafen belasten. Vor dem in dieser Woche anstehenden Treffen der Fed könnten auch die Erwartungen an eine dovische Haltung zunehmen. Laut Goldman Sachs liegt der langfristige faire Wert des Paares bei 1,30, da die Eurozone von der breiten Erholung der Weltwirtschaft profitieren dürfte.

Der DE30 konnte am Freitag den Rückgang vom Vortag an der Unterstützungszone bei 13.120 Punkten stoppen. Die nachfolgenden Abpraller reichten jedoch nicht für eine nachhaltige Erholung aus, sodass der Index die Sitzung nur mit einem kleinen Gewinn schloss. Am Montag überwindet der Index durch die höhere Eröffnung im vorbörslichen Handel die Widerstandszone bei 13.230 Punkten und versucht, sich weiter in Richtung Corona-Hoch (13.460 Punkte) zu bewegen.



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher.





