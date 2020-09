US-Gewerbeimmobilien: So schätzen die großen Immobilienspezialisten die Covid-19-Auswirkungen ein

Die USA sind durch Corona schwer gebeutelt. Die US-Gewerbeimmobilienspezialisten TSO, DNL und Jamestown verzeichnen aktuell allerdings noch keine negativen Auswirkungen für ihre Portfolios. Ein kurzer Überblick über die derzeitigen Entwicklungen.

Homeoffice ist einer der großen Trends, die durch die Coronapandemie beflügelt werden. Was sich viele Büroangestellte jahrelang erträumt haben – arbeiten vom heimischen Wohnzimmer, keine zeit- und nervenraubenden Verkehrsstaus und ganz enges Beisammensein mit der Familie – erwies sich in der Praxis allerdings in vielen Fällen tatsächlich als Wunschvorstellung. In der Realität stellen zahlreiche Angestellte fest, dass die Technik zu Hause nicht dem gewohnten Büro-Standard entspricht, die Kinder den Unterschied zwischen Arbeitszeit und Pause nicht nachvollziehen können oder – ganz banal – der Bürostuhl in der Firma doch rückenschonender als der heimische Sessel ist.