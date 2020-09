Für mehrere Anlageklassen: UBS Asset Management führt Climate Aware Ansatz ein

„Es ist erstaunlich, welche große Beachtung Anleger Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien als grundlegenden Einflussfaktoren für Kapitalanlagen schenken – insbesondere, was das Thema Klimarisiken angeht. Da die Nachfrage weiter zunimmt und mehr Kapital in nachhaltige Vermögenswerte fließt, werden wir einen noch stärkeren Wandel der Investmentlandschaft erleben. Dieser Trend wird sich nach unserer Überzeugung fortsetzen, und Anleger an den heutigen Märkten müssen verstehen, wie sich das Klima auf ihr Portfolio auswirkt“, so Suni Harford, President of UBS Asset Management.