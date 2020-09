Der tschechische Großinvestor EP Global Commerce will sich stärker bei der Metro engagieren. Man hat am Wochenende daher ein freiwilliges Übernahmeangebot vorgelegt. So soll die Hürde von 30 Prozent übersprungen werden. Geboten werden 8,48 Euro je Stammaktie. Das Papier notierte am Freitag bei 8,32 Euro, der Aufschlag ist also nicht sonderlich hoch.Die Analysten der DZ Bank sehen den fairen Wert für die Aktien der Metro bei ...