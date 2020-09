Corestate hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Platziert werden 4,2 Millionen neue Aktien. Das entspricht 19,5 Prozent des Grundkapitals. Altaktionäre waren von der Zeichnung ausgeschlossen, die Papiere gingen an institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung. Brutto kommen 74,6 Millionen Euro in die Kasse, der Preis je Aktie lag bei 17,82 Euro. Mit dem frischen Geld will die Immobiliengesellschaft ihre Schulden ...