DE30: Europäische Aktien beginnen die Woche gemischt

Die europäischen Indizes werden meist höher gehandelt, nachdem die Corona-Impfstoffversuche von AstraZeneca nach Genehmigung der britischen Behörden wieder aufgenommen wurden. Der Arzneimittelhersteller hatte die Versuche in der letzten Woche wegen Sicherheitsbedenken gestoppt, nachdem ein Freiwilliger erkrankt war. An der Brexit-Front wird das Unterhaus über das „Internal Market Bill” debattieren, das die EU Premierminister Boris Johnson aufgefordert hat, bis Ende September abzuschaffen. Nach der Debatte werden die Gesetzgeber entscheiden, ob es zur nächsten Stufe übergehen soll. Unterdessen wählte Japans Regierungspartei den Kabinettschef Yoshihide Suga zu ihrem neuen Führer als Nachfolger von Shinzo Abe. Was die einzelnen Unternehmen betrifft, so hat sich Nvidia bereit erklärt, den in Großbritannien ansässigen Computerchip-Hersteller Arm Holdings von Softbank in einem Deal im Wert von 40 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Industrieproduktion der Eurozone stieg im Juli 2020 um 4,1% gegenüber dem Vormonat, nachdem sie im Juni um 9,5% gestiegen war und lag damit leicht über den Markterwartungen von 4%.

Der DE30 wird nahe der oberen Grenze des Dreiecksmusters bei 13.300 Punkten gehandelt. Sollte es den Bullen gelingen, dieses Niveau zu durchbrechen, könnte der nächste Widerstand bei 13.570 Punkten getestet werden. Gelingt es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle am Markt zu übernehmen, dann wäre ein Rückgang zur unteren Grenze der Formation möglich. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:20 Uhr. Quelle: Bloomberg

Die Deutsche Börse (DB1.DE) hat am Freitag ein Angebot für die italienische Borsa Italiana abgegeben. Weitere Angebote kamen von der Schweizer Börse Six und einem Konsortium aus der französischen Euronext und dem italienischen staatlichen Kreditgeber CDP. „Die Deutsche Börse kann einen wichtigen Beitrag zum künftigen Wachstum und zur Entwicklung einer unabhängigen Borsa Italiana leisten", sagte die Gruppe in einer Erklärung.

Die Aktie der Deutschen Börse (DB1.DE) testet die lokale Unterstützung bei 152,72 Euro. Solange der Kurs darüber liegt, scheint eine Aufwärtsbewegung wahrscheinlicher zu sein. Der nächste lokale Widerstand befindet sich bei 159,65 Euro, der zusätzlich durch die 50-Tage-Linie (grüne Linie) verstärkt wird. Gelingt es den Verkäufern jedoch, nach unten auszubrechen, dann wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung der starken Unterstützung bei 146,97 Euro möglich. Quelle: xStation 5

Gestern kündigte SAIC Motor, Chinas größter Autohersteller, der Partnerschaften mit der Volkswagen AG (VOW3.DE) und General Motors Co (GM.US) und plant, bis 2025 mehr als 10.000 Brennstoffzellenfahrzeuge zu verkaufen. Es wird erwartet, dass die Regierung eine unterstützende neue Politik in Bezug auf dieses Nischensegment des Marktes ankündigt, möglicherweise schon in diesem Monat.

Infineon Technologies (IFX.DE), ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, wird seine Partnerschaft mit Elliptic Labs, einem globalen KI-Softwareunternehmen und Weltmarktführer für virtuelle intelligente Sensoren, erweitern.



