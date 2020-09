Adidas trotzt der Krise!

Nach den coronabedingten Maßnahmen musste Adidas in den ersten Monaten dieses Jahres deutliche Einschnitte verkraften, scheint aber von der Corona-Pandemie doch noch zu profitieren und kann nach vorläufigen Angaben im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen erwarten. Im Juli und August lagen die Umsätze in Deutschland eigenen Angaben nach über dem des Vorjahres. Das Unternehmen rechnet im dritten Quartal wieder mit 600 - 700 Millionen Euro Gewinn. Aber auch der Bewegungsdrang hat für eine robuste Entwicklung gesorgt und der Onlinehandel merklich zugenommen.

Wertpapier zeigt sich robust

Für ein frisches Investment dürfte es bei Adidas etwas zu spät sein, die Aktie nährt sich einer wichtigen Hürde aus 2018/2019 bei 290,00 Euro an und dürfte an dieser Stelle in volatiles Fahrwasser geraten. Daher sollten Investoren mit bestehenden Long-Positionen jetzt aktiv werden und womöglich einen Ausstieg vorbereiten. Frische Long-Signale ergeben sich aus technischer Sicht daher erst über dem Widerstand von 290,00 Euro und könnten weitere Zugewinne an 317,45 Euro hervorrufen. Short-Signale treten dagegen bei einem Trendbruch und Rückfall der Aktie unter die Marke von 245,00 Euro auf. In diesem Szenario kämen Abschläge zurück auf 230,00 Euro ins Spiel, darunter müsste die Horizontalunterstützung bei rund 220,00 Euro aushelfen.