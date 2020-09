Der Windenergie-Anlagenbauer Nordex hat einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Anlagen der 5-Megawatt-Klasse erreicht. „Im Frühjahr 2019 hatte die Nordex Group mit diesem Turbinentyp das Marktsegment der 5MW Anlagen eröffnet. In diesem Monat geht nun wie geplant die erste N149/5.X pünktlich in Betrieb”, melden die Hamburger am Montag. Errichtet wurde diese im Windpark Genshagener Heide bei Potsdam.Damit beginne die ...