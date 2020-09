FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 174,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,50 Prozent. Die Renditen gaben in allen Ländern der Eurozone nach.

In der Eurozone wurden nur wenige Daten veröffentlicht. Die Industrieproduktion in der Eurozone hat sich im Juli weiter von dem schweren Einbruch in der Corona-Krise erholt, allerdings mit geringerem Tempo als zuletzt. Die Produktion war um 4,1 Prozent zum Vormonat gestiegen. Die Entwicklung war wenig überraschend, da bereits die Zahlen aus den einzelnen Mitgliedsländern zuvor veröffentlicht wurden.