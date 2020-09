UBS kooperiert mit GitLab. Man will digitale Lösungen für Kunden anbieten, der cloud-basierte Entwicklungsprozess von Softwarelösungen soll vorankommen. Zudem plant die UBS, Kunden künftig verstärkt nachhaltige Investments anzubieten. Bisher werden fast 20 Prozent im Vermögensverwaltungsgeschäft in diesen Bereich investiert.Die Analysten von Independent Research bewerten diese Entwicklungen positiv. Die Schweizer setzen so ...